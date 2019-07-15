ХК СКА подписал контракт с защитником Ярославом Дыбленко

Хоккейный клуб СКА подписал контракт с защитником Ярославом Дыбленко. Соглашение рассчитано на три года и будет действовать до конца сезона 2021/22, сообщили в пресс-службе петербургского клуба.

25-летний Ярослав Дыбленко является воспитанником сургутской хоккейной школы «Олимпиец». В КХЛ он дебютировал в сезоне 2012/13. Провел три года в московском «Спартаке», один сезон отыграв в Северной Америке. В минувшем чемпионате в составе москвичей он провел 61 встречу, набрав в них 12 (5+7) очков. Вызывался в молодежную, олимпийскую и национальную сборные России, становился бронзовым призером молодежного чемпионата мира 2013 года.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в ХК СКА поменялся главный тренер. Отправленного в отставку Илью Воробьева сменил Алексей Кудашов, который ранее в штабе команды отвечал за атакующие действия игроков.