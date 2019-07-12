Слуга двух команд

Хоккейный клуб СКА объявил о назначении нового главного тренера. Им стал 47-летний Алексей Кудашов. Он сменил на этом посту Илью Воробьева, у которого был помощником в тренерском штабе. Такая же комбинация была проведена год назад, когда Воробьев сменил Олега Знарка, превратившись из ассистента в главного. По традиции тот, кто возглавил СКА, получил и тренерский руль в сборной России по хоккею.

В последние годы об изменениях на тренерском мостике сборной России и СКА общественность узнает одновременно. Так было и на этот раз: в одно и то же время на сайтах Федерации хоккея России и клуба СКА появилась информация о том, что новым главным тренером той и другой команды назначен Алексей Кудашов. При этом Илья Воробьев, руководивший сборной и СКА, отправлен в отставку с формулировкой «покидает СКА». Его благодарят за проделанную работу и «желают дальнейших успехов». Похоже, и пресс-релизы составлял один человек.

При этом все остальные члены тренерского штаба (правильно написать «штабов», но это значит погрешить против истины), работавшие под руководством Ильи Воробьева в сборной России и СКА, остались на своих местах. За редким исключением. В национальной команде есть еще Алексей Жамнов. Он является генеральным менеджером московского «Спартака», поэтому никак не может тренировать СКА. Кстати, «Спартак» возглавляет Олег Знарок, с которым расстались по окончании прошлого сезона в сборной и в СКА.

Руководство двумя этими командами сосредоточено, по сути, в руках одного человека — Романа Ротенберга. Он руководитель тренерского штаба СКА и руководитель тренерского штаба сборной России. Еще Ротенберг — первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), заместитель председателя правления Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), вице-президент СКА, играющего в КХЛ. В стихотворении «Дом, который построил Джек» много персонажей, а тут один. Сейчас такое часто встречается в различных областях российской жизни. Владислав Третьяк, легендарный российский вратарь, возглавляющий ФХР, играет больше декоративную роль, когда принимаются кадровые решения, касающиеся сборной. Только озвучивает, зачем и почему назначен тот или иной тренер. Про тренерский совет — орган, когда-то отвечавший за эти вопросы, — сейчас не вспоминают.

На этот раз Третьяк, комментируя назначение Алексея Кудашова, высказался в том духе, что, дескать, почему бы не дать ему шанс. Он знает тактику, разговаривал на одном языке со звездами НХЛ, которые приехали весной играть за сборную России на чемпионат мира в Словакию. Там, правда, проиграли сборной Финляндии в полуфинале со счетом 0:1 (финнов тренировал Юкка Ялонен, работавший когда-то в СКА под руководством спонсоров из «Газпрома», но не добившийся успехов).

Это и послужило причиной отставки Ильи Воробьева с поста главного тренера сборной. Он не смог с командой, где собрался выдающийся состав, выиграть золото. Другой результат для руководителей нашего хоккея — все еще неудачный. До чемпионата мира в Словакии Воробьев «завалил» работу в СКА, который проиграл в финале Западной конференции Кубка Гагарина ЦСКА (3–4). Две неудачи одного тренера посчитали достаточным поводом для увольнения с обоих постов, несмотря на действующий контракт (значит, выплатили неустойку).

Год назад был другой сюжет. Олега Знарка «рассчитали» сразу, как только СКА проиграл под его руководством весной финал Конференции ЦСКА с другим счетом (2–4). Хотя в конце февраля Знарок выиграл со сборной России Олимпиаду в Пхенчхане (там, правда, не выступали хоккеисты НХЛ, но все равно — олимпийского золота у страны не было с 1992 года). Причина увольнения — не только проигрыш ЦСКА в Кубке Гагарина, но и конфликт с руководством клуба. Поскольку Знарок разозлил боссов СКА, значит, он разозлил руководителей сборной России, хотя по сути это разные команды: одна — из коммерческой лиги, другая — национальная. Так уж устроен наш хоккей. Тренер отвечает головой за обе. Поэтому вместо Знарка был назначен его помощник Илья Воробьев. Сейчас вместо Воробьева назначили его помощника Алексея Кудашова.

Тот, несмотря на лестные слова Третьяка, не имеет за плечами успехов в тренерской профессии. Возглавлял подмосковный «Атлант», ярославский «Локомотив», ничего с ними не выиграл, хоккей, который показывали эти команды, не очень нравился специалистам — так они сейчас о нем отзываются. Неясно, на какой срок заключил контракт Кудашов со СКА. В пресс-релизе сказано, что он будет работать в течение сезона 2019/20. Если СКА через год не выиграет Кубок Гагарина, снова все придется менять. Впрочем, тренера могут снять и по ходу сезона. От предложений СКА, какие бы они ни были, не отказываются.

Хоккеисты СКА 11 июля вышли из отпуска и начали подготовку к новому сезону. Она пройдет в Новогорске, Сочи, Финляндии, Петербурге. Стартовый матч нового чемпионата КХЛ армейцы проведут 2 сентября в Магнитогорске против «Металлурга».

Юрий Балетов