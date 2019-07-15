В Иране арестована антрополог парижского Института изучения политики

Француженка иранского происхождения Фариба Адельха, антрополог парижского Института изучения политики, была арестована сегодня, 15 июля, в Иране. Министерство иностранных дел Франции уже было проинформировано о задержании и потребовало от иранских властей разъяснений причин ареста госпожи Адельха.

«Французские власти отправили соответствующий запрос иранским властям, чтобы получить информацию о сложившейся ситуации и условиях ареста госпожи Адельха, а также потребовали предоставить доступ госпоже Адельха к консульским услугам, как то предусмотрено в подобных ситуациях и что является необходимым условием для ее скорейшего освобождения,— говорится в заявлении МИДа Франции.— На сегодняшний день удовлетворительного ответа ни на один из этих запросов не получено».

Кирилл Сарханянц