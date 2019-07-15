На путепроводе «Нева» в Невском районе Петербурга заменят асфальт

СПб ГБУ «Мостотрест» заключило контракт на ремонт асфальтобетонного покрытия на путепроводе «Нева», соединяющем Народную улицу в Невском районе Петербурга и Мурманское шоссе во Всеволожском районе Ленобласти. Подрядчиком выбрано ООО «АртСтрой-СПб», которому необходимо выполнить работы стоимостью 3,4 млн рублей до 15 октября 2019 года, сообщили в ведомстве.

На объект специалисты выйдут после получения всех необходимых согласований. Об ограничениях движения транспорта на путепроводе во время производства работ будет сообщено дополнительно, уточнили в «Мостотресте».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что до середины октября в Петербурге также проводятся работы по капремонту 1-го Инженерного моста через Мойку. Из-за этого движение по переправе на указанный срок полностью перекрыто.