В Петербурге начинается ремонт 1-го Инженерного моста

В субботу, 22 июня, в центре Петербурга начинается капитальный ремонт 1-й Инженерного моста через Мойку. Переправу, расположенную возле Михайловского замка, полностью перекроют для движения, сообщили в СПб ГБУ «Мостотрест».

Кроме этого, на период проведения ремонтных работ также закрывается движение по набережной реки Фонтанки — от Замковой улицы до набережной реки Мойки и по Замковой улице в направлении от Садовой улицы к набережной реки Фонтанки. На набережной реки Мойки у переправы в направлении от Нижнего Лебяжьего моста к Пантелеймоновскому мосту движение, в свою очередь, будет ограничено.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что стоимость ремонта 1-го Инженерного моста составит 35,1 млн рублей. Работы на переправе будет выполнять компания ООО «Матис». Они должны завершиться к середине октября.