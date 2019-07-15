Пермская епархия требует возбудить уголовное дело из-за рекламы «божественной шаурмы»

Пермская епархия обратилась в полицию с просьбой проверить на наличие состава преступления рекламу «божественной шаурмы», размещенной в одном из интернет-пабликов. Заявление от имени РПЦ подал секретарь Пермской епархии протоиерей Андрей Литовка.

«В Пермскую епархию обращаются граждане православного вероисповедания с жалобой на публичную рекламу кафе "Шаурма не за горами",— написал в заявлении господин Литовка,— реклама изображает карикатуру на образ святой мученицы с нимбом на голове и изображением шаурмы и шавермы. Данное изображение оскорбляет чувства верующих, так как образ святой мученицы и полуобнаженной женщины совершенно несовместимы… Прошу проверить данный факт на предмет состава преступления, предусмотренного ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий)».

Заявление протоиерея принято и зарегистрировано оперативным дежурным отдела полиции №7 Свердловского района Перми. Решение, возбуждать уголовное дело или нет, полиция примет в течение десяти суток.

Кафе «Шаурма не за горами» работает в Перми. Скандальный пост был размещен еще 27 апреля. На нем изображена полуобнаженная девушка в виде христианской мученицы. Сам пост сопровождает такая надпись: «Нет смысла быть ПП мученицей, когда есть божественно вкусная #шаурманезагорами где можно поддаться искушению без греха для фигуры».

После сообщений о намерении обратиться в полицию пост со страницы был удален.

Константин Стерледев, Пермь