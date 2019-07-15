Сбербанк подал банкротный иск к птицефабрике «Синявинская»

ПАО «Сбербанк России» подало банкротный иск к АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР». Исковое заявление было зарегистрировано в картотеке арбитражных дел 12 июля.

Дата рассмотрения иска пока не назначена, сумма исковых требований истца не указана.

Как сообщили в пресс-службе «Сбербанка», ранее к АО «Волховский комбикормовый завод», входящему в ГК ПТФ «Синявинская» был подан банкротный иск. В связи с этим иск о банкротстве АО «Птицефабрика Синявинская» является вынужденной мерой.

Напомним, что в 2016 году птицефабрика избежала банкротства. Иск подавала компания «Горбуновъ», но до рассмотрения дела не дошло.