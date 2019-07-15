Выкса вошла в топ-10 моногородов России

Выкса Нижегородской области вошла первую десятку рейтинга монопрофильных территорий России, сообщает пресс-служба регионального правительства. С начала реализации федеральной программы по развитию моногородов в 2016 году инвесторы в Выксе вложили 39,8 млрд руб. в основной капитал. За то же время было создано около 3 тыс. рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия – Выксунского металлургического завода (входит в ОМК).

В числе лучших десяти моногородов России также оказались Павловск (Воронежская область), Котовск (Тамбовская область), Тутаев (Ярославская область), Череповец (Вологодская область), Губкин (Белгородская область), Тейково (Ивановская область), Набережные Челны (Татарстан), Глазов (Удмуртия), Невинномысск (Ставропольский край).

Анастасия Еремина