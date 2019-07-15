Матвиенко: право усыновлять детей однополыми родителями приведет к вырождению человечества

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко считает, что предоставление однополым семьям права усыновлять детей «приведет просто к вырождению человечества». Она напомнила, что в некоторых странах на законодательном уровне вместо слов «мама» и «папа» введены понятия «родитель №1» и «родитель №2».

«Можно ли представить, что малыш, который во всех странах, на всех языках произносит первое слово "мама", теперь будет произносить "родитель №1"? Можно ли такое представить?» — задалась вопросом госпожа Матвиенко на всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

Валентина Матвиенко подчеркнула, что «есть фундаментальные основы счастья», которые «в последнее время размываются». «Вообще, понимание счастья у разных поколений, в разные времена, у каждого народа, даже у каждого человека — свое. Тем не менее фундаментальные основы, на мой взгляд, едины: это семья, это дети, это родители»,— сказала она.