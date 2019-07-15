Детей из Сирии разместили в «Орленке» и «Артеке»

На базе ВДЦ «Орленок» в Туапсинском районе Краснодарского края и лагеря «Артек» в Крыму организовали отдых и реабилитацию пострадавших в ходе войны детей из Сирии. Как сообщили в СУ СКР по краю, это школьники и дети военных, погибших в ходе боев с радикальными исламистами.

Всего в лагеря прилетели 50 сирийских детей. Для них организуют игры, кружки, спортивные состязания, самодеятельные спектакли, экскурсии и так далее, говорят в СК РФ.

Как ранее сообщал “Ъ”, накануне президент Сирии Башар Асад произвел масштабные перестановки в силовых структурах. Среди самых громких изменений — назначение одного из самых приближенных к Башару Асаду силовиков вице-президентом по безопасности, а также уход другой влиятельной фигуры — главы Управления разведки ВВС, которое в стране считается всесильным.

Дмитрий Михеенко