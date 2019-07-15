Вратарь «Авангарда» продолжит карьеру в СКА

Голкипер омского хоккейного клуба «Авангард» Иван Налимов будет защищать ворота СКА из Санкт-Петербурга. Как сообщила пресс-служба омской команды, сначала клуб произвел обмен с «Сочи», по которому «Авангард» получил за Ивана Налимова права на шведского защитника Густава Форслинга, выступающего в Национальной хоккейной лиге. Затем «Сочи» обменял вратаря в СКА, где он и проведет следующий сезон.

Иван Налимов в предыдущем сезоне сыграл за «Авангард» 16 матчей, пропустив в них 27 шайб. Всего ему удалось дважды отстоять игры на ноль. Ранее новым голкипером «Авангарда» стал Александр Судницин, который в прошлом сезоне защищал ворота «Трактора».

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Илья Галагуз