Новосибирский оппозиционер Сергей Бойко решил провести предвыборный митинг

Координатор новосибирского штаба оппозиционера Алексея Навального Сергей Бойко, планирующий участвовать в осенних выборах главы города самовыдвиженцем, подал в мэрию уведомление о проведении предвыборного митинга. Как сообщил “Ъ-Сибирь” господин Бойко, участники акции потребуют допустить на выборы всех кандидатов, выполнивших формальных требования избиркома.

«Любой, кто выполнил все формальные требования избирательной комиссии, должен участвовать в выборах. Если у кого-то будут проблемы с регистрацией, мы будем добиваться его допуска»,— сказал оппозиционер. По его словам, в мэрию подано несколько заявлений, но отличаются они только датой. Предполагается, что митинг пройдет на следующей неделе (подача документов о выдвижении кандидатов заканчивается 17 июля.— “Ъ”). «Но все будет зависеть от скорости ответа избиркома»,— уточнил Сергей Бойко.

Выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября в один тур. Документы в горизбирком подал действующий глава города Анатолий Локоть (КПРФ), депутат горсовета Наталья Пинус («Российский общенародный союз»), бывший вице-мэр Данияр Сафиуллин («Родина»), глава крестьянско-фермерского хозяйства Алексей Южанин (Партия социальных реформ), депутат заксобрания Дарья Украинцева («Зеленые»), телеведущая Юлия Сапина («Гражданская платформа»), общественник Олег Викторович (Партия дела), депутат горсовета Евгений Лебедев (ЛДПР), бывший вице-губернатор Виктор Козодой («Справедливая Россия») и бизнесмен Сергей Проничев (Пария роста). О намерении баллотироваться также объявили бизнесмен Дмитрий Холявченко и бывший коммунист Владимир Мельников.

О ходе избирательной кампании — в материале “Ъ-Сибирь” «Несистемная оппозиция системному оппозиционеру»

Юлия Сасевич