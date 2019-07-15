Microsoft будет удалять аккаунты через два года бездействия

Американская корпорация Microsoft объявила об изменениях в политике в отношении учетных записей. Теперь, чтобы поддерживать свой аккаунт рабочим, нужно заходить в него хотя бы раз в два года, а не пять, как было раньше.

Учетная запись будет считаться активной, если с ее помощью совершались покупки, однако не будут учитывать подарочные карты, сертификаты или сервисы по подписке. Аккаунт будет продолжать работать, если клиент подписан или имеет сертификат Microsoft. Учетная запись не будет удаляться, если пользователь опубликовал продукт в Microsoft Store (будь то приложение или игра) или если он будет зарегистрирован в центре партнеров Microsoft. Аккаунт также будет оставлен рабочим, если на его балансе находятся денежные средства.