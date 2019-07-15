ФК «Зенит» продлил соглашение о сотрудничестве с авиакомпанией «Россия»

Авиакомпания «Россия» (входит в Группу «Аэрофлот») и футбольный клуб «Зенит» отметили 5-летие совместной деятельности подписанием нового соглашения о сотрудничестве сроком на один год. В церемонии пролонгации договора (действует с 2014 года) приняли участие генеральный директор «России» Сергей Александровский и гендиректор ФК «Зенит» Александр Медведев.

По данным материалов на сайте госзакупок, цена контракта составляет порядка 97,5 млн рублей. Обе стороны отметили, что все пункты предыдущего договора сохранены в новом. При этом в соглашении появятся новые опции, которые в настоящий момент прорабатываются.

Подписание нового соглашения состоялось на «Газпром Арене» перед матчем первого тура чемпионата России по футболу, в котором «Зенит» со счетом 2:1 победил ФК «Тамбов».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что авиакомпании «Россия» было предоставлено право назвать своим именем одну из трибун стадиона на Крестовском острове.