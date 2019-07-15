«Зенит» обыграл «Тамбов» в первом туре чемпионата страны по футболу

15 июля, понедельник
В рамках первого тура стартовавшего в минувшие выходные чемпионата страны по футболу петербургский «Зенит» одержал победу над дебютантом Российской премьер-лиги ФК «Тамбов». Игра состоялась на «Газпром Арене» и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.
У петербуржцев отличились Александр Ерохин (46-я минута) и Артем Дзюба (48-я). Гол престижа в составе гостей на 71-й минуте встречи забил Бенито.
Следующий матч в чемпионате РПЛ «Зенит» проведет 21 июля в гостях против ФК «Сочи».