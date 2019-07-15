Россия вновь возглавила Лигу наций

Мужская сборная России второй раз подряд стала победителем Лиги наций по волейболу. В решающем матче «Финала шести», который состоялся в понедельник ночью по московскому времени в Чикаго, она обыграла американцев со счетом 3:1. Трое россиян были отмечены индивидуальными призами. Доигровщик Дмитрий Волков и блокирующий Иван Яковлев вошли в символическую сборную турнира, а Егора Клюку признали лучшим подающим.

Перед главным матчем Лиги наций сборные России и США уже встречались на групповом этапе «Финала шести», и тогда уверенно выиграли хозяева турнира — 25:21, 25:17, 25:20. Впрочем, наставник российской команды Туомас Саммелвуо не преследовал цели добиться положительного результата и выставил второй состав, в котором из первого присутствовал лишь блокирующий Иван Яковлев. Путевка в полуфинал после победы на старте над Францией уже лежала у него в кармане, а календарь был предельно насыщенный — четыре встречи за четыре дня. Так что решение дать передышку основной шестерке выглядело логично. И как показали дальнейшие события, финн все грамотно рассчитал. В полуфинале россияне вышли, пожалуй, на более удобного для себя соперника Польшу, а не Бразилию, и благополучно прошли его, после чего и в финале взяли реванш у американцев.

Под домашний «Финал шести» звездно-полосатые собрали свои лучшие силы, включая бывшего волейболиста казанского «Зенита» Мэтью Андерсона и новичка московского «Динамо» Тейлора Сандера. И фаворитами в решающем матче представлялись именно они. Подопечные Саммелвуо действительно столкнулись с трудностями, и особенно это касалось диагонального Виктора Полетаева, который никак не мог забить и первую атаку реализовал в конце стартовой партии. Тем не менее они вытащили ее — 25:23. Но в следующем сете по-прежнему ничего не получалось у Полетаева, и его пришлось менять, причем на позиции диагонального неожиданно появился доигровщик Федор Воронков. Россияне постоянно находились в роли догоняющих и в итоге отстали на пять очков — 20:25. В начале третьей партии они снова отпустили противника на опасное расстояние «минус пять», однако на сей раз погоня завершилась удачно, и вообще команда наконец поймала игровой ритм. Американцы, безусловно, сопротивлялись. Андерсон, которого потом признали MVP «Финала шести», и Сандер исправно добывали очки.

И все-таки сборная России играла лучше, забрала третий сет — 25:21 — и добила хозяев в четвертом — 25:20.

Полетаев сумел перезагрузиться и забил несколько важных мячей. И если его эффективность оставляла желать лучшего (десять результативных атак из 28), то Дмитрий Волков и Егор Клюка сыграли на высочайшем проценте — 52% и 78,6% соответственно. Всего же первый принес 17 очков, а второй — 14. В активе Полетаева 11 баллов и 12 у Яковлева. Двое россиян были включены организаторами в символическую сборную турнира — Волков и Яковлев. Клюка стал лучшим подающим.

Но главное, конечно, командный успех. Вторая победа подряд в Лиге наций — это серьезное достижение. Защитить титул обычно бывает гораздо сложнее, чем завоевать его в первый раз. К тому же сейчас россияне выступали под руководством нового тренера и без ряда ведущих игроков. Хотя, с другой стороны, преувеличивать значимость момента тоже не стоит. Впереди у сборной более важные события со спортивной точки зрения — отбор на Олимпиаду 2020 года и чемпионат Европы.

Александр Ильин