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В Волгоградской области сгорел пассажирский автобус

В воскресенье вечером на трассе Москва-Волгоград перед постом ГИБДД сгорел автобус, следующий по маршруту поселок Кузьмичи-Волгоград. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Волгоградской области.

Причины происшествия пока не установлены. В результате пожара нет погибших или пострадавших.

О происшествии стало известно около 18:00. Сотрудники дорожной инспекции временно ограничили движение на участке, где произошло возгорание. Сейчас движение осуществляется в штатном режиме.

Виктория Пищула


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