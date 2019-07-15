Дмитрий Медведев положительно оценил строительство социальных объектов в Ставрополе

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев положительно оценил ход строительства жилищных и социальных объектов в Ставрополе, которые посетил во время рабочей поездки в Ставропольский край, сообщает пресс-служба губернатора региона. Господин Медведев отметил присутствие общего эффекта от совместной работы федеральных и региональных властей.

«Национальные проекты и программы, которые реализуются на федеральном уровне, соединяются с программами, которые вы используете у себя. Это позволяет сразу же строить современное жильё вместе со школами, детскими садами, не забывая о медицинских организациях», – сказал премьер-министр.

Губернатор региона Владимир Владимиров рассказал господину Медведеву о ходе реализации национальных проектов в Ставропольском крае. В рамках нацпроекта «Демография» к 2021 году в регионе планируют создать 3,5 тыс. дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Всего предстоит построить 28 детсадов. Кроме того, в рамках нацпроекта «Образование» в крае планируют построить пять школ, две из которых введут в эксплуатацию уже в этом году.

Дарья Голякова