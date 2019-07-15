Алтайский губернатор поручил оказать помощь пчеловодам после массовой гибели пчел

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил региональным министерствам сельского хозяйства и финансов оценить ущерб от массовой гибели пчел на местных пасеках и разработать предложения по оказанию помощи их владельцам. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Сейчас проводится комиссионное обследование пострадавших пчелохозяйств. «Посмотрите по источникам, которые есть в нашей госпрограмме, может быть, есть возможность что-то куда-то перенаправить. Может быть, есть резервные средства. Надо разобраться»,— сказал Виктор Томенко на оперативном совещании в правительстве Алтайского края.

Как писал “Ъ”, в результате массовой гибели пчел в Алтайском крае пострадала 81 пасека. По предварительным данным, погибли несколько сотен пчелосемей. В регионе создали рабочую группу, которая изучает в лабораториях погибших пчел со всех пасек и выясняет причины гибели насекомых.

Юлия Сасевич