Несколько сотен пчелосемей погибли на Алтае

Массовая гибель пчел отмечена в Алтайском крае. По предварительным данным краевого минсельхоза, пострадала 81 пасека, а несколько сотен пчелосемей погибли. «В ряде пострадавших пчелосемей наблюдается не полная, а частичная гибель пчел. Данных об ущербе еще нет, так как неизвестно точное количество погибших насекомых»,— сообщили “Ъ” в минсельхозе Алтайского края. Ведомство оценивает общее число пасек в регионе в 10-12 тыс.

В регионе создана рабочая группа, которая изучает в аккредитованных лабораториях погибших пчел со всех пасек. Выдвигается три возможные причины массовой гибели пчел: несоблюдение аграриями правил и технологий применения средств защиты растений, несоблюдение пчеловодами мер защиты пчел при химических обработках полей и применение несертифицированных или фальсифицированных средств защиты растений. По словам губернатор Виктора Томенко, ситуация с гибелью пчел — «это экстраслучай».

Согласно данным Алтайкрайстата, общее количество пчелосемей в регионе на начало 2019 года составляло 180 тыс., в том числе в личных подсобных хозяйствах населения (ЛПХ) — 168 тыс., в сельхозорганизациях — 4 тыс. В КФХ и у индивидуальных предпринимателей — 8 тыс. Объем производства товарного меда за 2018 год составил 6 тыс. т.

Юлия Сасевич