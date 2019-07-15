Шесть туристов из Татарстана погибли в Башкирии в ДТП с автобусом

В Башкирии в результате аварии погибли шесть жителей Татарстана, порядка 20 — получили травмы, 16 человек госпитализированы. Как сообщает “Ъ-Уфа”, инцидент произошел накануне примерно в 21:00 по местному времени на трассе Уфа-Белорецк в Архангельском районе республики.

Рейсовый автобус китайской марки King Long набережно-челнинского перевозчика «Альтекс», в котором находились 39 человек, по время сильного дождя съехал в кювет и перевернулся на крышу. В автобусе находились туристы из Татарстана, которые возвращались со сплава.

Среди погибших детей нет. В городскую клиническую больницу Уфы № 21 доставили семь человек, один из которых находится в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести. Также в горбольницу №22 Уфы госпитализировали семь человек, состояние которых оценивается как среднее. В ДРКБ Башкорстостана доставлен ребенок 2006 года рождения в состоянии средней степени тяжести. 3 человека, в том числе 10-летний ребенок, самостоятельно обратились в больницу, но были отпущены на амбулаторное наблюдение.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ), и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Расследование находится на контроле у центрального аппарата ведомства. Прокуратура также ведет проверку обстоятельств аварии.

“Ъ-Казань”