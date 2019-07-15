Трем из 11 кандидатов на пост главы Башкирии отказано в регистрации

Три кандидата на пост главы Башкирии не прошли муниципальный фильтр. Центризбирком республики отказал в регистрации Алексею Молокину, выдвигавшемуся от Партии социальной защиты, владелице модельного агентства «Статус» Сание Тимасовой («Зеленые») и башкирской активистке Рамиле Саитовой («Российская социалистическая партия»). По данным комиссии, эти кандидаты были «извещены о выявленных недостатках в документах». Ранее они заявляли о трудностях в сборе подписей муниципальных депутатов: для регистрации надо было набрать 454 подписи.

При этом ЦИК зарегистрировала трех кандидатов на пост главы от парламентских партий: депутата Госдумы Ивана Сухарева от ЛДПР, главу башкирского отделения «Справедливой России» Юрия Игнатьева и главу рескома КПРФ, депутата Курултая Юнира Кутлугужина.

Всего документы на регистрацию подавали 11 кандидатов, в том числе врио главы региона Радий Хабиров, выдвинувшийся от «Единой России». Выборы пройдут 8 сентября.

Ирина Самойлова