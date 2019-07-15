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Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ   |  купить фото

В Кунгурской пещере заработал бесплатный Wi-Fi

В Кунгурской Ледяной пещере туристам открыт доступ к бесплатному Wi-Fi. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства. Подключить мобильные устройства к интернету можно в пяти гротах: Данте, Крестовом, Дружбы Народов, Геологов и Лукина. Для этого посетителям нужно авторизоваться до захода в Ледяную пещеру.

Как пояснили сотрудники заповедника, Wi-Fi доступен также на территории этнографического парка «Деревня Ермака». Туристы могут делиться с друзьями и подписчиками в социальных сетях репортажами с экскурсий и впечатлениями от пещеры.

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