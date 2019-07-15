Врио главы Республики Алтай назвал своего кандидата в сенаторы

Врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин в случае победы на осенних выборах планирует делегировать в Совфед действующего сенатора от исполнительной власти региона Владимира Полетаева. Об этом РБК сообщил руководитель республики.

По закону о порядке формирования Совфеда каждый участник выборов должен предложить три кандидатуры в верхнюю палату. В случае победы один из тройки становится сенатором от исполнительной власти региона. Сенатор подтвердил, что готов продолжать работу в Совфеде.

Бывший заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю Владимир Полетаев стал членом Совфедра в 2014 году при предыдущем главе Республики Алтай Александре Бердникове. Сейчас в верхней палате российского парламента сенатор занимает должность заместителя председателя комитета по регламенту и организации парламентской деятельности.

Напомним, в марте 2019 года президент России Владимир Путин назначил бывшего топ-менеджера «Глонасс» Олега Хорохордина врио главы Республики Алтай. В июне «Единая Россия» выдвинула господина Хорохордина на сентябрьские выборы главы республики.

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Юлия Сасевич