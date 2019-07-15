Москвичей на следующей неделе ожидает потепление

Московский регион ждет небольшое потепление, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда. Он отметил, что, несмотря на потепление, осадки все же будут.

«Погоду можно будет назвать консенсусной или компромиссной: температура поднимается на пять градусов, но все же будет нежарко. В целом следующая неделя будет заметно теплее предыдущей — до 20–25°С , что близко к средним многолетним значениям»,— сказал господин Вильфанд. По его словам, атмосферное давление тоже придет в норму: если на предыдущей неделе оно было на 13–15 мм ниже нормы (735–737 мм рт.ст.), то на следующей подрастет и будет близко к норме.

По данным господина Вильфанда, в понедельник московский регион ожидает солнечная погода, но с вероятностью небольшого дождя. Во вторник — солнце, но во второй половине дня вырастет вероятность осадков. В среду ожидается приближение южного циклона — вероятно усиление ветра и возникновение дождей. К четвергу погода улучшится, атмосферное давление будет в норме, но увеличится возможность осадков. По мнению синоптика, в пятницу и субботу если и будут дожди, то, скорее всего, короткие и теплые.

Ранее Гидрометцентр дал предварительный прогноз погоды на август. Там сообщили, что московская среднемесячная температура в августе составит 16,5°С.