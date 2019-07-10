Гидрометцентр дал предварительный прогноз погоды на август

В европейской части России в августе температура воздуха будет близкой к норме, рассказал «Российской газете» заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко. В южной части страны (южнее Москвы, Нижнего Новгорода и Казани) возможны незначительные отрицательные аномалии — температура ниже нормы на один градус.

Господин Тищенко сообщил, что московская среднемесячная температура в августе — 16,5°С. Днем погода будет прогреваться до 20–23°С, ночью — до 10–13°С. В восточной части страны температура выше нормы ожидается в Уральском федеральном округе, на востоке Якутии, в Амурской области, на большей части Хабаровского края, в Магаданской области. Аномалии ожидаются на юге Красноярского края, в Иркутской области, Туве.

Дефицит осадков будет в Мурманской области, на юго-западе Центрального федерального округа, в Крыму, Бурятии, на большей части Хабаровского края, на севере Якутии, в Магаданской области, на Чукотке. Избыток осадков — на западе Северо-Западного округа, вблизи Каспийского моря, на юге Приволжского федерального округа, на юге Урала, в центральных районах Красноярского края, на юге Якутии.

О прогнозе погоды в Москве на этой неделю — в материале “Ъ FM” «Прохлада задержится в столице».