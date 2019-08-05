Вклад в трудовое будущее

Международная организация труда (МОТ) отмечает в этом году 100-летие с момента основания. К юбилейной дате приурочена специальная выставка, открывшаяся в здании Государственной думы по инициативе Бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии (Бюро МОТ в Москве) и при поддержке ПАО «ЛУКОЙЛ». Как складывается многолетнее сотрудничество российского бизнеса и ведущей международной организации по содействию молодежной занятости, узнал «Огонек».

Мария Литвинова

Экспозиция, открывшаяся в стенах Государственной думы, наглядно рассказывает 100-летнюю историю достижений МОТ. От принятия устава организации в 1919 году, который провозглашал принцип социальной справедливости в трудовых отношениях, до решения ключевых проблем рынка труда уже нашего, XXI века.

— Столетие МОТ — это, безусловно, знаковое событие,— заявила на торжественном открытии выставки директор Бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии Ольга Кулаева.— 100 лет назад в уставе организации впервые были закреплены такие принципы, как 8-часовой рабочий день, 40-часовая рабочая неделя, равная оплата за равный труд мужчин и женщин, свобода объединений... Все то, что сегодня мы считаем неотъемлемой частью социально-трудовых отношений. Тогда это были прорывные, инновационные решения.

Сегодня МОТ определяет вехи для развития социально-трудовых отношений в странах — членах организации и мире в целом на следующее столетие. «Российская Федерация играет в этих процессах очень важную роль,— отметила руководитель Бюро МОТ в Москве.— Основная идея заключается в том, что повестка должна быть ориентирована на человека, на его развитие в этом сложном, стремительно меняющемся мире. В центре должны оставаться человек и идея социальной справедливости».

В регионе, который курирует Бюро МОТ в Москве, Россия является лидером по числу ратифицированных конвенций — наша страна подписала их 77. МОТ и Россия успешно сотрудничают по вопросам содействия занятости и охраны труда, что особо подчеркивалось на встрече президента РФ Владимира Путина и генерального директора МОТ Гая Райдера, которая состоялась в конце апреля этого года.

— Россия является партнером МОТ и в плане практических действий,— особо заметила Ольга Кулаева.— Мы вступили в государственно-частное партнерство с компанией «ЛУКОЙЛ».

Это позволяет нам успешно продвигать идеи содействия занятости молодежи, причем не только в самой Российской Федерации, но и в других странах нашего субрегиона, где уже достигнуты довольно впечатляющие результаты.

Партнерству Международной организации труда и ПАО «ЛУКОЙЛ» — единственной российской компании, имеющей соглашение о сотрудничестве с МОТ, на выставке посвящен отдельный стенд, наглядно демонстрирующий активное взаимодействие компании с авторитетной международной организацией.

— Сегодня наше сотрудничество охватывает шесть регионов России и четыре страны,— рассказал на церемонии открытия выставки член правления, вице-президент по управлению персоналом и организационному развитию ПАО «ЛУКОЙЛ» Анатолий Москаленко.— Результаты, которые уже достигнуты в рамках нашего партнерства с МОТ, позволяют применять их на практике в 65 российских регионах и более чем в 30 странах, где плодотворно работает компания «ЛУКОЙЛ».

Больше, чем пилот

Сотрудничество МОТ и ЛУКОЙЛа началось в 2012 году. В результате подписания специального соглашения стартовал их совместный проект «Партнерства в сфере занятости молодежи в странах СНГ», который охватил сразу три страны — Россию, Азербайджан и Казахстан. В РФ пилотными регионами для его реализации стали Ханты-Мансийский автономный округ, Пермский край и Республика Калмыкия.

— У Международной организации труда не так много частно-государственных партнерств, в основном мы выстраиваем отношения в том числе в рамках технического сотрудничества со странами — членами МОТ, включая и РФ. Однако было принято решение на площадке нашего субрегиона заключить партнерство с компанией «ЛУКОЙЛ»,— рассказывает «Огоньку» директор Бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии Ольга Кулаева.— Темой, в разработке которой были заинтересованы обе стороны, стало содействие занятости молодежи.

Именно эта злободневная тема обсуждалась на ежегодной конференции МОТ немногим ранее в том же 2012-м. На ней была принята резолюция, получившая название «Кризис в сфере занятости молодежи: призыв к действию». «Во всех экономиках мира, независимо от уровня развития, показатели молодежной занятости неутешительные, и перспективы нельзя назвать радужными,— добавляет Ольга Кулаева.— Молодое поколение, которое попало под действие мирового кризиса, будет намного дольше выходить из него. Поэтому данная тема стала очень важной для МОТ».

Не менее важна эта тема для ЛУКОЙЛА. «У компании свои мощные и очень интересные корпоративные практики по содействию занятости молодежи, которыми они делятся,— говорит "Огоньку" руководитель Бюро МОТ в Москве.— Но есть механизмы законодательного регулирования, которые выходят за рамки деятельности частной компании. А в рамках партнерства с МОТ возможно реализовывать совместные программы».

— Принцип работы МОТ — трипартизм, то есть взаимодействие трех сторон — государства, работников, которые обычно представляются через профсоюзы, и работодателей,— объясняет «Огоньку» начальник Департамента организационного развития и управления карьерой ПАО «ЛУКОЙЛ» Юрий Пихтовников.— Наше прямое соглашение с МОТ стало возможным благодаря тому, что ЛУКОЙЛ — социально ответственный работодатель. В рамках партнерства мы оказываем всестороннюю поддержку в реализации совместного проекта.

— Проблема занятости молодежи сегодня связана прежде всего с тем, что по уровню квалификации молодые люди проигрывают на рынке труда более опытным специалистам,— говорит Юрий Пихтовников.— Чтобы обеспечить молодежи конкурентоспособность, нужно повышать уровень профессионализма. И начинать следует с правильного выбора и получения профессии.

По данным МОТ, уровень безработицы среди молодежи в странах Восточной Европы и Центральной Азии в последние годы неизменно оставался высоким — на уровне 15–17 процентов. Это втрое выше показателя уровня безработицы среди взрослого населения. К тому же уровень безработицы среди молодых женщин превышает этот показатель среди молодых мужчин. Более того, качество самих рабочих мест, доступных для молодежи, по-прежнему вызывает обеспокоенность: доля молодежи в неформальном секторе экономики выше, как и на временных рабочих позициях, где, конечно же, слабее защищены их трудовые права и хуже социальное обеспечение.

Первые достижения

Совместный проект МОТ и компании «ЛУКОЙЛ» первоначально был направлен на повышение эффективности политики и программ занятости молодежи в трех пилотных странах. Чего удалось достичь?

Так, в России проект поддержал реализацию политики в области содействия занятости молодежи в соответствии с государственной программой содействия занятости населения в период на 2013–2020 годы. Для этого была разработана Дорожная карта по содействию достойному труду для молодежи, включающая меры по балансированию спроса и предложения на рынке труда. В масштабах страны проект поддержал государственные меры «по обновлению системы профессиональных стандартов и системы подтверждения квалификаций».

«В ХМАО, одном из пилотных российских регионов, случился настоящий прорыв в сфере содействия занятости молодежи»,— замечает Ольга Кулаева. В этом регионе, а также в Пермском крае и Калмыкии проект МОТ и компании «ЛУКОЙЛ» способствовал созданию трехсторонних партнерств, ставших эффективным инструментом борьбы с вызовами в сфере занятости молодежи, пилотированию инновационных мер на рынке труда: это программа молодежных гарантий, программа субсидирования зарплаты и содействия предпринимательству.

Отдельного внимания заслуживает успех, достигнутый в рамках реализации проекта в Азербайджане. Запущенная программа самозанятости помогла 1,5 тысячи семей начать свой бизнес. «Результаты были столь впечатляющими, что президент страны из своего личного фонда выделил средства, которые позволили сделать эту программу стандартной программой государственной службы занятости, она была распространена на все регионы страны,— рассказывает Ольга Кулаева.— Теперь программа может охватывать около 10 тысяч человек в год. И это лишь один из примеров того, как можно внедрять в практику инновационные подходы, помогающие молодежи в трудоустройстве».

Помимо того, в Азербайджане была проведена реформа государственной службы занятости, и ее сотрудники прошли обучение при поддержке МОТ. Была разработана новая национальная стратегия занятости на период 2019–2030 годов в соответствии с целями устойчивого развития ООН. Создана национальная трехсторонняя комиссия по трудовым, экономическим и социальным вопросам. Вступил в силу новый закон о страховании от безработицы.

В Казахстане, в свою очередь, совместный проект МОТ и компании «ЛУКОЙЛ» поддержал усилия правительства страны по укреплению государственной службы занятости и содействию внутренней трудовой мобильности. Это, как следствие, позволило повысить конкурентоспособность молодых работников на рынке труда.

Новый импульс

Действие соглашения МОТ и компании «ЛУКОЙЛ», подписанного в 2012 году, было рассчитано на пять лет. По истечении срока было решено продолжить партнерские отношения, оказавшиеся настолько плодотворными.

В мае 2017 года генеральный директор МОТ Гай Райдер и президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов подписали новое соглашение о сотрудничестве. Церемония состоялась в присутствии представителей органов государственной власти и социальных партнеров, заинтересованных в этом сотрудничестве: объединения профсоюзов и объединения работодателей. Трипартизм вновь показал свое действие!

На этот раз целью проекта было объявлено «дальнейшее повышение эффективности политики и программ, направленных на содействие созданию достойных рабочих мест для молодых людей на основе широких и устойчивых партнерств». Новое соглашение рассчитано на 2018–2022 годы.

География стала шире. К России, Азербайджану и Казахстану присоединился Узбекистан. А на территории нашей страны были выбраны три новых пилотных региона: Астраханская, Калининградская области и Республика Коми.

Запуск второй фазы совместного проекта МОТ и компании «ЛУКОЙЛ» в России состоялся в мае 2018 года на конференции в Астрахани. В ней приняли участие представители федеральной власти, региональных органов занятости пилотных регионов проекта, профсоюзных объединений и объединений работодателей. Среди ключевых задач — дальнейшее укрепление регионального сотрудничества по вопросам занятости молодежи, основанного на приоритетах глобальной инициативы ООН по вопросам достойных рабочих мест для молодых людей. Проект также направлен на продвижение инновационной и эффективной политики в области содействия занятости молодежи, учитывающей и национальные стратегические приоритеты.

Надежное завтра

На конференции МОТ, посвященной 100-летию организации, которая прошла в июне в Женеве, делегаты обсуждали новую повестку взаимодействия работодателей и работников. Среди ключевых вызовов XXI века — цифровизация, роботизация, демографические и климатические изменения. В качестве ответов на эти вызовы МОТ называет создание доступных систем обучения и переобучения работников на протяжении всей жизни, усовершенствование системы социальной защиты — от рождения до старости, стимулирование бизнеса к инвестированию в развитие человеческого капитала. На первом плане, разумеется, молодежь.

— Сотрудничество МОТ и компании «ЛУКОЙЛ» показало пути решения проблемы молодежной занятости и примеры реальных действий, а именно формирование постоянных современных и высокотехнологичных рабочих мест,— отмечает начальник Департамента организационного развития и управления карьерой ПАО «ЛУКОЙЛ» Юрий Пихтовников.— Меры, реализуемые в рамках нашего партнерства, помогают молодежи становиться более конкурентоспособной на рынке труда, с одной стороны, а с другой — способствуют повышению социальной стабильности, в которой заинтересованы все стороны: и государство, и работодатели, и работники. Лишь при таких условиях можно строить планы на будущее, четко осознавая перспективы.