С инвесторами управились

Активы под управлением крупнейших российских управляющих компаний (УК) приблизились к 6 трлн руб. Взрывного роста на рынке не произошло, но компании уверенно улучшают позиции в секторах, связанных с доверительным управлением (ДУ) средствами частных инвесторов. Это касается и паевых инвестиционных фондов, в том числе закрытых, и индивидуальных инвестиционных счетов, и индивидуального ДУ. До конца года эксперты ждут роста интереса к консервативным ПИФам облигаций, которые были лидерами оттока с прошлого лета.

По оценке «Эксперт РА», объем средств под управлением крупнейших УК по итогам второго квартала составил 5,94 трлн руб. Этот результат на 2,2% выше показателя первого квартала. За последние четыре года это всего лишь третий по успешности результат второго квартала. Причем год назад активы под управлением выросли более чем на 6%. За первое-второе места продолжается упорная борьба между компаниями бизнеса «Сбербанк Управление активами» и компаниями бизнеса «ВТБ Капитал Управление инвестициями». Пока лидерство вернули структуры Сбербанка. Вместе с тем в ВТБ заявили, что подавали в агентство предварительные данные, тогда как на 28 июня объем активов под управлением оценивался в 845 млрд руб. Как бы то ни было, отрыв от ближайших преследователей — групп управляющих компаний «Открытие» и «Регион» — составляет 100–150 млрд руб.

В отличие от аналогичных периодов прошлых лет крупнейшие игроки в гораздо меньшей степени делили рынок пенсионных накоплений. Самые значительные изменения, как раз связанные с пенсионными средствами, оказались в группе управляющих компаний «Открытие», активы под управлением которой снизились на 7%, до 672 млрд руб. Как пояснил управляющий директор УК «Открытие» Роман Соколов, во втором квартале УК «Менеджмент-консалтинг» (входящая в группу УК «Открытие») по поручению НПФ «Открытие» передала средства пенсионных накоплений в размере 60 млрд руб. в другие УК. Судя по всему, бенефициарами этого процесса стали управляющие компании «Сбербанк Управление активами», «Газпромбанк — Управление активами» и «Система Капитал», с которыми НПФ заключил договоры доверительного управления. Управляющий директор «Сбербанк Управление активами» Василий Илларионов заявил, что рост активов под управлением связан в первую очередь с увеличением активов институциональных клиентов, в частности некэптивных НПФ. По словам гендиректора «Газпромбанк — Управление активами» Алексея Антонюка, с начала года объем активов под управлением вырос примерно на 45 млрд руб., преимущественно за счет работы с НПФ. По данным “Ъ”, на начало 2019 года пенсионные активы под управлением этой компании составляли 14 млрд руб.

Одновременно представители управляющих компаний отмечают дальнейший рост интереса со стороны частных инвесторов. По словам Романа Соколова, основной драйвер роста активов в ДУ — переток денег физических лиц из банков на фоне снижающихся депозитных ставок. В частности, средняя максимальная ставка по крупнейшим банкам, по данным ЦБ, снижается четвертый месяц подряд и на начало июля достигла 7,14% годовых — минимальной отметки с ноября 2018 года. Гендиректор «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева отметила существенный приток в сегменте индивидуального ДУ за счет активной работы с сегментом состоятельных инвесторов. В «Сбербанк Управление активами», «Газпромбанк — Управление активами», группе УК «Регион» фиксируют рост спроса на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). Если на начало года, по данным Московской биржи, количество ИИС составляло 83 тыс. штук, на 1 апреля — 96 тыс. штук, то к середине года оно превысило 118 тыс. штук. С учетом средней суммы на таких счетах свыше 400 тыс. руб. прирост мог составить 8–10 млрд руб.

Во втором квартале возобновился приток средств в розничные паевые фонды. Только в мае-июне частные инвесторы вложили в них более 8 млрд руб., что компенсировало отток предыдущих шести месяцев (см. “Ъ” от 3 июля).

Кроме того, участники рынка отмечают изменение негативного отношения к облигационным фондам, которые оставались лидерами по оттоку средств с августа прошлого года. По словам Василия Илларионова, инвесторы уже в большинстве своем либо «вышли из рынка», либо переложились в другие фонды. Он ожидает восстановления спроса на облигационные фонды во втором полугодии. Ирина Кривошеева отмечает, что вклад в рост активов под управлением «внесли притоки в институциональные инструменты, в частности ЗПИФы», которые компания предлагает для широкого круга клиентов.

Гендиректор «Регион Эссет Менеджмент» Екатерина Зайцева связывает с развитием ИИС еще более существенный приток средств частных инвесторов до конца 2019 года. Вместе с тем, по оценке Алексея Антонюка, объем активов на рынке доверительного управления покажет естественный рост более 10%.

Дмитрий Ладыгин