Джокович обыграл Федерера в финале Wimbledon

Сербский теннисист Новак Джокович (первая ракетка мира) обыграл швейцарца Роджера Федерера (3) в финале Wimbledon. Этот турнир он выиграл пятый раз в карьере.

Встреча завершилась со счетом 7:6, 1:6, 7:6, 4:6, 13:12. В матче был сыгран первый в истории турнира одиночный решающий тай-брейк. Игра длилась 4 часа и 55 минут.

Тай-брейк начинается при счете 12:12 — по сути, после шестого сета. Это нововведение 2019 года.

Призовой фонд турнира составляет $49,43 млн.

О женском финале читайте в публикации “Ъ” «Cимона Халеп промчалась по финалу».