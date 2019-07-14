Джокович обыграл Федерера в финале Wimbledon

Сербский теннисист Новак Джокович (первая ракетка мира) обыграл швейцарца Роджера Федерера (3) в финале Wimbledon. Этот турнир он выиграл пятый раз в карьере.
Встреча завершилась со счетом 7:6, 1:6, 7:6, 4:6, 13:12. В матче был сыгран первый в истории турнира одиночный решающий тай-брейк. Игра длилась 4 часа и 55 минут.
Тай-брейк начинается при счете 12:12 — по сути, после шестого сета. Это нововведение 2019 года.
Призовой фонд турнира составляет $49,43 млн.
О женском финале читайте в публикации “Ъ” «Cимона Халеп промчалась по финалу».
просмотров: 219069
просмотров: 104614
просмотров: 62978
просмотров: 60775
просмотров: 45250