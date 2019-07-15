Самый длинный

Решающий матч Wimbledon между Новаком Джоковичем и Роджером Федерером продолжался 4 часа 57 минут и стал самым длинным, а возможно, и самым великим финалом за всю историю турнира. Впервые победитель Wimbledon определялся на тай-брейке решающего сета при счете 12:12. В итоге сильнее оказался Джокович, который защитил свой прошлогодний титул и в 16-й раз первенствовал на турнирах Большого шлема. При этом 37-летний Федерер, который имел прекрасный шанс завершить встречу в свою пользу, упустил два матчбола.

Перед началом этого матча, в котором живой легенде, 37-летнему Роджеру Федереру противостоял лидер мирового рейтинга и прошлогодний чемпион Новак Джокович, наверное, можно было предположить все что угодно, кроме того, что произошло на самом деле. До сих пор самым великим и самым продолжительным финалом Wimbledon считался решающий матч 2008 года. В нем тоже участвовал Федерер, проигравший тогда в пяти партиях, после 4 часов 48 минут борьбы Рафаэлю Надалю. Но в этот раз Центральный корт стал свидетелем более продолжительного, да и, пожалуй, более яркого теннисного спектакля. Ведь еще никто и никогда не побеждал на Wimbledon в пятом сете на тай-брейке при счете 12:12. Это правило было введено лишь в этом году. Кроме того, с 1948 года никому не удавалось побеждать в финалах Wimbledon, спасая матчболы. А Новаку Джоковичу это удалось.

Первый сет в целом получился практически равным. Точнее, до тай-брейка Федерер имел микроскопическое преимущество. Оно выражалось лишь в брейк-пойнте, который швейцарец заработал в четвертом гейме. Однако ошибка при атакующем ударе справа не позволила Федереру реализовать свой шанс. Непросто пришлось Джоковичу и в десятом гейме, в начале которого соперник приготовил ему сюрприз в виде двух подряд ювелирных укороченных ударов. Они выглядели очень эффектно и могли принести Федереру даже победу в партии, если бы в самый нужный момент не заработала первая подача серба. В дебюте тай-брейка Джокович сбил дыхание, но быстро восстановился и повел — 3:1. Следующие четыре очка остались за швейцарцем, однако при счете 5:3 он допустил обидную ошибку при ударе справа, и на финише партии Джокович использовал неуверенность соперника.

Во втором сете, продолжавшемся всего 25 минут, с сербом произошло то же самое, что случилось с Федерером в полуфинале против Рафаэля Надаля. Нервной системе Джоковича после огромного напряжения потребовался отдых, он потерял концентрацию, и счет быстро стал расти в пользу швейцарца, позволившего первой ракетке мира выиграть за всю партию лишь 12 очков. Подобная скорострельность была Федереру на руку, поскольку позволяла ему сэкономить силы на тот случай, если борьба затянется. А вероятность подобного развития событий после полутора часов игры была весьма велика.

Третий сет во многом напоминал первый. Единственный брейк-пойнт — на этот раз в десятом гейме — снова имел Федерер, который по-прежнему четко держал свою подачу. Но Джоковичу опять удалось дотерпеть до тай-брейка, в котором швейцарцу временно отказал его удар слева. Именно он дал сбой при розыгрыше первого и пятого очков. Проигрывая 2:5, швейцарец смог сократить отставание до минимума, но затем в выгодной ситуации снова неточно исполнил бэкхенд, и партия осталась за Джоковичем.

Но кто сказал, что Федерера легко сломать, тем более в финале Wimbledon? Он и после этого продолжал гнуть свою линию, практически безупречно действуя на своей подаче. А вот Джоковичу повторного глубокого спада избежать не удалось. Первый брейк-пойнт в этой игре серб заработал лишь через 2 часа 47 минут после начала матча, однако к тому времени он уже уступал в сете со счетом 2:5. На том брейк-пойнте Федерер вытянул чудо-розыгрыш из 35 ударов, но гейм все-таки остался за сербом. Однако партию взял швейцарец. И при счете 2:2 по сетам, почти после трех часов борьбы все началось сначала.

А потом была пятая партия, в которой Федерер сначала с трудом удержал подачу, а в шестом гейме все-таки потерял ее. Но и это был еще далеко не конец, поскольку Джокович, который явно устал, быстро упустил преимущество. И началась игра на выживание, в которой уже невозможно было предсказать победителя. Через четыре часа после начала встречи в пятой партии наблюдалось равновесие — 7:7.

Тогда в этом матче и наступил первый критический момент. В 15-м гейме Федерер заработал брейк-пойнт и реализовал его. Еще через пару минут ситуация для Джоковича стала практически безнадежной. Выполнив два эйса подряд, Федерер повел 40:15, то есть заработал двойной матчбол.

Швейцарцу оставалось совсем чуть-чуть, всего лишь четко разыграть последнее очко. Но у него дрогнула рука — мяч после удара справа ушел в аут. А в следующем розыгрыше у серба получилась неотразимая обводка. К ужасу всех, кто переживал за самого титулованного теннисиста мира в гостевой ложе,— его жены, родителей и тренеров, он упустил свой шанс и отдал подачу.

На 100-й минуте пятой партии счет снова был равным — 11:11. И начался сумасшедший гейм на подаче Джоковича, в котором Федерер имел два брейк-пойнта, но не реализовал их. А потом наступила развязка, которая кому-то могла показаться нелогичной, поскольку швейцарец к тому времени в общей сложности выиграл на полтора десятка больше очков.

Однако в ситуации, когда оба соперника оставляют на корте практически все силы и степень риска должна быть сведена к минимуму, обычно побеждает тот, кто лучше обороняется. Так и случилось. Победу праздновал Новак Джокович. Чтобы выиграть со счетом 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 13:12 (7:3) ему потребовалось 4 часа 57 минут. Одержав самую героическую победу в своей карьере, Джокович все-таки выполнил в пятый раз свой победный уимблдонский ритуал — попробовал на вкус траву Центрального корта.

Евгений Федяков