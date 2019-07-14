В Башкирии перевернулся автобус, есть погибшие

Автобус с 39 пассажирами перевернулся на трассе в Башкирии, есть погибшие и пострадавшие, сообщают «РИА Новости» и «Интерфакс». По предварительным данным, погибли шесть человек. После ДТП в больницы были направлены 13 человек.

Согласно информации от ТАСС, 7 человек были госпитализированы, 16 помощь оказана на месте. Ранее говорилось о 5 погибших и 15 пострадавших.

По данным ГИБДД по республике, авария с автобусом марки King Long произошла на трассе Белорецк—Инзер.

По предварительной информации, автобус ехал из Белорецка в Уфу, потом должен был проследовать в Набережные Челны. «Интерфакс» передает, что автобус опрокинулся в кювет. Источник из службы скорой помощи сообщил, что «несколько человек зажаты в автобусе, и им требуется деблокировка».

Со слов водителя, он потерял управление из-за сильного ливня.