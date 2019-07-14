«ФК Открытие» требует арестовать имущество бывших топ-менеджеров

Банк «ФК Открытие» попросил Арбитражный суд Москвы арестовать имущество его основателя Вадима Беляева, бывшего президента банка Рубена Аганбегяна, экс-главы банка Евгения Данкевича, бывших членов правления Елены Будник и Геннадия Жужлева, а также АО «Открытие холдинг». Иск о взыскании более 289,5 млрд руб. с ответчиков был подан 3 июля для возмещения собственных затрат на санацию банка.

«В суд поступило заявление истца о принятии мер по обеспечению иска в виде наложения ареста на имущество, принадлежащее, а также принадлежавшее ранее на праве собственности Данкевичу Е.Л., Будник Е.В., Жужлеву Г.Е., Беляеву В.С., Аганбегяну Р.А., а также на денежные средства, находящиеся в банках на счетах (вкладах), открытых на имя Данкевича Е.Л., Будник Е.В., Жужлева Г.Е., Беляева В.С., Аганбегяна Р.А.»,— говорится в определении суда (.pdf).

В августе 2017 года банк «Открытие» попал на санацию через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. Позднее к «Открытию» присоединили Бинбанк. После объединения, по данным на январь 2019 года, портфель работающих кредитов банка составил 589 млрд руб. 2 июля совет директоров Центробанка РФ принял решение завершить санацию «Открытия».

Подробнее об иску читайте в публикации “Ъ”.