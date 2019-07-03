Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублей

Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам. Сумма иска составляет 289,5 млрд руб., следует из картотеки арбитражных дел. Дата предварительного рассмотрения дела не назначена.

В числе ответчиков — основатель «Открытия» Вадим Беляев, бывший президент банка Рубен Аганбегян, экс-глава банка Евгений Данкевич, бывшие члены правления Елена Будник и Геннадий Жужлев, а также АО «Открытие холдинг».

В августе 2017 года банк «Открытие» попал на санацию через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. Позднее к «Открытию» присоединили Бинбанк. После объединения, по данным на январь 2019 года, портфель работающих кредитов банка составил 589 млрд руб. 2 июля совет директоров Центробанка РФ принял решение завершить санацию «Открытия».

Подробности — в публикации “Ъ” «“Открытие” закрыло санацию».