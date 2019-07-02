ЦБ завершил санацию банка «Открытие»

Центробанк принял решение завершить санацию банка «ФК Открытие», сообщается на сайте ЦБ. «Совет директоров Банка России принял решение завершить проведение мер по предупреждению банкротства ПАО Банк "ФК Открытие"»,— говорится в сообщении.

В настоящее время банк соблюдает все установленные Банком России обязательства, что позволяет ему выйти на общий режим надзора со стороны регулятора. В 2021 году ЦБ планирует осуществить частичную продажу акций банка «Открытие».

Банк «Открытие» попал на санацию через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора в августе 2017 года. Позднее к «Открытию» был присоединен Бинбанк. После объединения, по данным на 1 января 2019 года, портфель работающих кредитов банка составил 589 млрд руб., из них на кредиты юрлицам приходится 400 млрд руб., кредиты физлицам — 189 млрд руб.

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