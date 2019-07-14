Власти Петербурга объяснили требование предоставить справку о заслугах Бориса Стругацкого

В комитете по культуре Санкт-Петербурга объяснили требование предоставить справку о том, что Борис Стругацкий является писателем. Она потребовалась для установки мемориальной доски в его честь, на что обратил внимание в блоге депутат заксобрания Петербурга Борис Вишневский.

«Закон "О мемориальных досках в Санкт-Петербурге" принят законодательным собранием Санкт-Петербурга. <...> В его статье перечислены требования к предложению об установке доски. Так, оно должно содержать копии архивных документов, подтверждающих достоверность события или заслуги выдающейся личности»,— сообщил ТАСС представитель комитета, чье имя не называется.

«Применительно к выдающимся личностям требования об обоснованиях кажутся смехотворными и, возможно, даже оскорбительными. Но эти требования нужны, чтобы исключить ошибки, неверные трактовки и при любых претензиях подтвердить документами каждое слово, высеченное на доске»,— объяснил он.

Братья Стругацкие — советские и российские писатели, соавторы, сценаристы, классики современной научной и социальной фантастики.