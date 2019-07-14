В Чернобыле обнаружили радиоактивный грузовик

На территории Чернобыльской зоны отчуждения обнаружен старый грузовик, излучающий высокий уровень радиации, сообщил в Facebook Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник. Предполагается, что транспортное средство находилось там со времен аварии на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) в 1986 году. Точный уровень радиации, зафиксированный дозиметром рядом с грузовиком, администрация заповедника не называет.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Из 30-километровой зоны были эвакуированы более 100 тыс. человек. Частичному радиоактивному заражению подверглись отдельные районы России и Белоруссии.

На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который разрешает туристам свободно посещать Чернобыльскую зону отчуждения. Туры с экскурсоводом в зону организуются уже много лет, а весной прошлого года были открыты внутренние помещения станции, в том числе залы управления третьим энергоблоком.

Подробнее об инициативе украинского президента — в публикации “Ъ” «Владимир Зеленский превращает Чернобыль в "туристический магнит"».