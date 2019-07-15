Strawberry Duck вынырнет на Фонтанке

На фоне предстоящего запрета хостелов в многоквартирных домах в Петербурге запускаются новые проекты в этом сегменте. В августе в городе начнет работать сеть Strawberry Duck владельца Azimut Hotels Александра Клячина, которая откроет хостел на территории гостиницы «A-Отель "Фонтанка"». В Strawberry Duck будет 33 комнаты на 250 мест, а его площадь составит 1,8 тыс. кв. м. Эксперты полагают, что речь идет об одном из крупнейших хостелов на рынке Петербурга.

О том, что часть трехзвездочной гостиницы «A-Отель "Фонтанка"» будет переформатирована под хостел Strawberry Duck, “Ъ” сообщил источник, близкий к Azimut Hotels (управляет этим отелем). Руководитель проекта Strawberry Duck Роман Федосеев подтвердил “Ъ” эту информацию, отметив, что хостел запустится в августе. Strawberry Duck займет около 1,8 тыс. кв. м и будет включать 33 комнаты на 250 мест, уточнил он. После открытия хостела номерной фонд гостиницы сократится примерно на 40 единиц, говорит источник “Ъ”. Сейчас в «A-Отеле "Фонтанка"» насчитывается 456 номеров. Генеральный директор «Azimut Отель "Санкт-Петербург"» и «А-Отель "Фонтанка"» Михаил Веричев отказался от комментариев.

Единственный объект под брендом Strawberry Duck расположен в Москве. Он открылся в феврале этого года и включает 36 комнат на 250 мест. Как сообщал “Ъ”, инвестором сети Strawberry Duck является владелец девелоперской компании KR Properties Александр Клячин (см. “Ъ” от 20.06.2019). Ему же принадлежит крупнейшая российская гостиничная сеть Azimut Hotels, в состав которой входит «A-Отель "Фонтанка"». По словам господина Федосеева, Strawberry Duck является отдельным проектом и не связана с Azimut Hotels.

В Петербурге практически не существует качественного предложения в сегменте хостелов, говорит господин Федосеев. В отличие от московского проекта, в Петербурге будут представлены только общие номера, указывает он. По его словам, стоимость места в хостеле составит 600–700 рублей, что на 30–40% ниже, чем в Москве. Открывать другие хостелы в Петербурге Strawberry Duck не планирует из-за недостаточной емкости рынка, но при этом рассматривает возможность развития в других городах, пояснил господин Федосеев. Стоимость проекта превысит 40 млн рублей, а срок окупаемости займет два-три года. Инвестиции в открытие хостела, включающие затраты на инженерные системы, отделку, меблировку, в среднем составляют от 20 до 30 тыс. рублей за квадратный метр, говорит заместитель директора департамента консалтинга Colliers International Евгения Тучкова.

Это будет самый большой хостел в городе по занимаемой площади, подчеркивает президент НП «Ассоциация малых гостиниц Санкт-Петербурга» Владимир Васильев. Видимо, места в гостинице не очень хорошо продаются и за счет открытия хостела хотят повысить эффективность использования площадей, предполагает он. Сейчас правильное время для выхода на рынок, поскольку вступление в силу закона о хостелах (вводит запрет на размещение хостелов в жилых домах) приведет к тому, что часть путешественников останется без подходящих им по бюджету и формату средств размещения, считает руководитель департамента гостиничного бизнеса компании JLL Татьяна Веллер. На рынке есть потенциал для сетевого проекта, но с точки зрения маркетинга важен не столько сам бренд, сколько технологии, квалифицированная команда и эффект масштаба, уверен генеральный директор Colliers International в Петербурге Андрей Косарев.

В 2018 году оборот российского рынка хостелов достиг 4,23 млрд рублей, увеличившись на 2,3%, следует из данных Euromonitor International. В Петербурге, по данным НП «Ассоциация малых гостиниц Санкт-Петербурга», насчитывается около 2,5 тыс. малых отелей, в том числе примерно 500 хостелов с общим номерным фондом свыше 5 тыс. номеров. Оценить объем рынка хостелов сложно, учитывая, что многие операторы работают в тени, говорит госпожа Веллер. В Петербурге на таких игроков приходится до 20–25% от общего количества койко-мест, замечает она. Согласно данным Colliers International, в городе представлено около 15 сетевых хостельных операторов. Крупнейшими среди них являются сети «Уют», «Друзья», Positive Group, Longstay. Как отмечают в JLL, средняя цена койко-места в петербургских хостелах не превышает 700 рублей. Среднегодовая загрузка в хостелах, по словам господина Васильева, в высокий сезон составляет 67%, а в низкий сезон опускается до 30–50%.

Константин Куркин