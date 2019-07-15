Елагин Остров свободы

На Елагином острове в Санкт-Петербурге прошел восьмой фестиваль «Усадьба Jazz». В нем приняли участие кубинская певица-ветеран Омара Портуондо, украинский проект SunSay и известные петербургские музыканты. Эта версия популярного музыкального события по сравнению с московской, где теперь все масштабно и стадионно (подробнее — в “Ъ” от 25 июня), отбросила Бориса Барабанова на десять лет назад.

Нынешнее расположение петербургского фестиваля «Усадьба Jazz» — поле перед Елагиноостровским дворцом. Перед ним была размещена главная сцена с самой массовой музыкой, как и в Москве, носящая имя «Партер». С другой стороны поляны, во дворе Конюшенного корпуса, играли более традиционный джаз. Эта площадка, как и в столице, называлась «Аристократ». А на полпути от одной к другой располагалась симпатичная сцена Сбербанка Premier Stories, где на протяжении всего фестиваля велись беседы с передовиками сегодняшнего искусства.

Несмотря на то что все площадки находились в одной плоскости и с каждой из них можно было видеть остальные, звуковые потоки не пересекались. Погода тоже не подвела. Было облачно, но обошлось без дождя. От «Усадьбы Jazz» в целом осталось ощущение уюта и единого интеллектуального пространства. Режиссера Нигину Сайфуллаеву на Premier Stories петербуржцы расспрашивали о новом фильме «Верность» так подробно, словно он уже вышел в прокат и стал чемпионом бокс-офиса. Композитор Кирилл Рихтер отстаивал в диалоге с публикой доброе имя Сергея Полунина, хотя их общая работа — балет «Распутин» — знакома в России в основном по скандальным публикациям в СМИ. Знамя культурной столицы зрители держали крепко.

Хватку не ослабили даже огромные очереди за едой. Город-герой привык переносить трудности с достоинством. В очередях за бургерами обсуждали прошедший в прошлые выходные фестиваль Stereoleto. Кто-то каламбурил на тему имен Омара Портуондо и Омар Родригес-Лопес — в Москве фестивальный юмор такого уровня встретишь редко. В павильонах дизайн-маркета покупатели детально расспрашивали продавцов, где и из чего сделаны авоськи и ожерелья. Тактически удачно была расположена очередь за мороженым. Мимо нее проходили от гримерок к сцене и обратно все артисты «Партера» и все именитые гости. Не боясь потерять свое место, можно было сделать селфи с половиной группы «Ленинград», с Евгением Федоровым из Tequilajazzz и Optimystica Orchestra, с телеведущим Сергеем Ростом или пианистом Роберто Фонсекой.

Этот кубинский музыкант — теперь ключевая фигура того, что осталось от Buena Vista Social Club, ансамбля великих стариков, запечатленного 20 лет назад в одноименном фильме Вима Вендерса. Впервые Роберто Фонсека приехал в Россию как аккомпаниатор ныне покойного Ибраима Феррера. Потом гастролировал как сольный артист. И вот теперь на его плечах лежит ответственность за группу 88-летней Омары Портуондо. На головокружительные соло у него почти нет времени. Ему нужно многое успевать: гонять со сцены фотографов, дирижировать зрителями в тех местах, где они должны подпевать и хлопать, и расставлять понятные акценты для главной героини, которой уже не так-то просто вступать в нужный момент.

Когда певица вышла на сцену и села в кресло, показалось, что она планирует провести в роли музейного экспоната весь концерт. Ей не сразу удалось сориентироваться в пространстве и в ритме. Однако очень скоро она влилась в музыку, и весь ансамбль зазвучал, как положено легендарной кубинской группе, эффектно прорвавшей в свое время железный занавес, который отделял Кубу от мира.

Прочие артисты сцены «Партер» были родом с постсоветских территорий. Лучше всех, пожалуй, выглядел «оптимистический оркестр» Евгения Федорова. Когда-то он был создан как сайд-проект и находился в тени великой группы Tequilajazzz. Но потом Tequilajazzz распалась, а спрос на стильный джаз-лаунж Optimystica Orchestra рос, рос и вырос так, что теперь эту легкую взрослую музыку с русскими текстами хотят слышать на фестивалях, в клубах и на корпоративных мероприятиях. На поле «Партера» Optimystica Orchestra выиграла и у Сансея (Андрея Запорожца из 5’Nizzы), и у «Сплина». Кстати, несмотря на крайне сомнительное родство питерских рок-героев с джазом, похоже, именно ради «Сплина» на «Усадьбу Jazz» приехали многие зрители. Откровением сцены «Аристократ» стал балалаечник Алексей Архиповский, который со своим трехструнным инструментом давно не помещается ни в какие стилистические рамки.