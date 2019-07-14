В Пермском крае появятся умные пешеходные переходы

Краевые власти объявили торги на создание программно-аппаратного комплекса «Пешеходный переход». Максимальная стоимость контракта составляет 59,5 млн руб.

Согласно техзаданию, комплекс должен включать в себя светодиодные знаки и светодиодные светильники, приводящиеся в действие от нажатия кнопки пешеходом. Заказчику нужно предоставить 92 комплекса, работающих от солнечных батарей. Также комплекс должен быть оборудован GSM и GPS модулем, который передает заказчику информацию о режиме работы комплекса и сбоях.

Эти комплексы появятся в Пермском, Оханском, Нытвенском, Осинском, Еловском, Чайковском, Добрянском, Усольском районах и в Березниках.

Торги состоятся 5 августа.