Рейс из Кипра в Петербург задержан из-за угрозы взрыва

Рейс 5704 авиакомпании «Россия» из аэропорта Ларнака (Кипр) в Петербург задерживается на несколько часов из-за сообщения о якобы заложенной на борту взрывном устройстве.

Самолет должен был вылететь в 11:25, однако был задержан по причине получения от транспортного управления Кипра информации о поступившем к ним сообщении об угрозе безопасности пассажиров и целостности воздушного судна. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

По словам очевидцев, пассажиров сначала посадили в самолет, но позже попросили покинуть его. В настоящий момент производится досмотр воздушного судна, а также пассажиров, багажа и ручной клади. В Пулково прибытие рейса ожидается в 19:00.

Ранее “Ъ-СПб” писал о 12-часовой задержке самолета с острова Корфу. Он во время полета столкнулся с птицей.