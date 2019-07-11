Самолет с острова Корфу задерживается в Петербург почти на 12 часов из-за столкновения с птицей

Рейс FV5792 авиакомпании «Россия» с греческого острова Корфу в Петербург задерживается почти на 12 часов. Самолет должен был прибыть в Пулково в 11:15, однако из-за возникших технических проблем ожидается лишь в 22:40. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло Пулково.

По информации ТАСС, причиной данного инцидента стало столкновение самолета с птицей во время его утреннего перелета из Петербурга на Корфу. Как пояснили в авиакомпании, по прибытии в аэропорт греческого острова технические специалисты осмотрели воздушное судно, после чего было принято решение предоставить пассажирам резервный борт.

Отметим, что рейс должен обслуживать самолет Boeing 737-800.