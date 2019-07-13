Канада возглавила список стран с риском развития «пузыря» на рынке недвижимости

Согласно исследованию Bloomberg Economics, Канада и Новая Зеландия наиболее уязвимы к появлению «пузырей» на рынке недвижимости. Помимо этого ситуация ухудшается в Австралии, Норвегии, Швеции и Великобритании.

Экономист Bloomberg Нирадж Шах изучил соотношение цен на жилье к уровню арендной платы и доходам граждан. Он также учитывал инфляцию и уровень кредитования домашних хозяйств.

В результаты выяснилось, что в Канаде и Новой Зеландии стоимость жилья сопоставима с самой высокой зарплатой. Как уточняет агентство, власти обеих стран уже предпринимают усилия для разрешения проблемы. В частности, в Канаде введен налог для иностранных покупателей жилья, а в Новой Зеландии иностранцам и вовсе запрещается покупать недвижимость.

Открытым остается вопрос, продолжат ли цены расти, уточняет Bloomberg. «Есть риск того, что глобальное смягчение денежно-кредитной политики может привести к появлению "пузырей" на рынке жилья. В то время как центральные банки сосредоточены на том, чтобы избежать мирового экономического спада, ослабление денежно-кредитной политики может посеять семена следующего кризиса»,— заявил Нирадж Шах.

По данным аналитиков Prian.ru, массовый спрос на зарубежную недвижимость нашел новые точки роста. По итогам первой половины 2019 года количество россиян, планирующих купить квартиру в Турции, выросло почти в три раза, в Грузии — почти в пять раз.

Подробности — в публикации “Ъ” «Жилье с видом на конфликт».