Анюков возобновил карьеру и перешел в «Крылья Советов»

Бывший защитник «Зенита» Александр Анюков, месяц назад объявивший о завершении карьеры игрока, переходит в «Крылья Советов». Он будет выступать за самарский клуб до конца сезона-2019/20, сообщает пресс-служба «Зенита».

Анюков перешел в «Зенит» из «Крыльев Советов» в 2005 году. В составе петербургской команды он провел 417 матчей, забив в них 13 мячей. Вместе с «Зенитом» пять раз выигрывал чемпионат страны и по два раза — Кубок и Суперкубок России.

В 2008 году Анюков завоевал Кубок и Суперкубок UEFA. В конце июля 2019-го он перешел в тренерский штаб «Зенита» в качестве помощника Сергея Семака.