Экс-защитник «Зенита» Александр Анюков вошел в тренерский штаб клуба

Пятикратный чемпион России в составе петербургского «Зенита», защитник Александр Анюков официально завершил карьеру игрока и переходит в тренерский штаб команды в качестве помощника Сергея Семака. Соглашение рассчитано на один год и предусматривает возможность продления. Об этом сообщает официальный сайт и Twitter ФК «Зенит».

Александр Анюков прешел в «Зенит» из самарских «Крыльев Советов» в 2005 году. В составе петербургской команды он провел 417 матчей, забив в них 13 мячей и отдав 30 голевых передач. Вместе с «Зенитом» футболист пять раз выигрывал чемпионат страны и по два раза — Кубок и Суперкубок России. В 2008 году Анюков стал обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.