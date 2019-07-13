Сбербанк: россияне продолжат тратить большую часть зарплаты на еду

В структуре потребления россиян самую большую долю составляют расходы на продукты питания, во втором квартале 2019 года этот показатель вырос до 38,9% против 38,2% за аналогичный период прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на результаты ежеквартального опроса Сбербанка «Потребительский индекс Иванова».

«Мы предполагаем, что расходы на еду останутся повышенными до тех пор, пока реальные доходы населения существенно не увеличатся»,— говорится в сообщении аналитиков госбанка. Сейчас продовольственная инфляция опережает рост реальных доходов.

Доля трат на оплату коммунальных услуг, согласно отчету, незначительно сократилась с 15,4 до 15,2% год к году. Доля расходов на одежду также сократилась — с 10 до 9,7%. При этом доля выплат по кредитам не изменилась (6,6%).

Ранее социологи «Ромира» выяснили, что 24% россиян вынуждены экономить на еде. Больше, чем на еде, россияне экономили на путешествиях (29%). Социологи пришли к выводу, что россияне вернулись к жесткой экономии. Только 17% респондентов сообщили, что ни на чем не экономят (в 2016 году их было 11%, в 2017-м — 18%, а в 2018-м — 24%).

О том, как правительство рассчитывает поднять доходы россиян к 2024 году, читайте в публикации “Ъ” «Уполовинить бедность».