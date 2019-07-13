Чем известен Георгий Евгеньевич Эльвенгрен (Юрье Эльфенгрен)

Родился 8 сентября 1889 года в семье полковника русской армии. Учился в кадетских корпусах, затем в Николаевском кавалерийском училище. Служил в лейб-гвардии кирасирском ее величества полку, участвовал в Первой мировой войне. Кавалер ордена Св. Георгия четвертой степени. После Февральской революции — заместитель председателя Союза георгиевских кавалеров. Участник Корниловского мятежа, антибольшевистского восстания крымских татар.

С марта 1918-го — в финской армии, активный участник гражданской войны на стороне белых, дослужился до звания подполковника.

В июле 1919 и с октября 1919 по февраль 1920-го — командир Северо-Ингерманландского батальона (затем — полка). С 16 ноября 1919 года — глава Республики Северная Ингрия.

После подписания Тартуского мирного договора — представитель П. Н. Врангеля и Б. Н. Савинкова в Финляндии. С июня 1920 по май 1921 года — официальный представитель Белорусской Народной Республики в Финляндии.

С 1921 — активный участник антибольшевистского подполья. Арестован в 1926 году. 10 июня 1927 года расстрелян в Москве в числе 20 человек, приговоренных ОГПУ к высшей мере наказания в ответ на убийство полпреда СССР в Польше П. Л. Войкова.