«Динамо» и «Арсенал» сыграли вничью на первом матче РПЛ 2019/20

Московский «Динамо» и тульский «Арсенал» сыграли вничью в матче открытия первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, проходившая в Туле, завершилась со счетом 1:1.
Мячи в ворота забили Мигел Кардозу (16) в составе «Динамо» и Гиа Григалава (84) в составе «Арсенала».
Предыдущий чемпионат России по футболу выиграл петербургский «Зенит». В пятерку лучших клубов также вошли «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА, «Спартак» и «Арсенал».
О заключительном дне чемпионата читайте в публикации “Ъ” «Железная дорога в Лигу чемпионов».
просмотров: 207242
просмотров: 144353
просмотров: 98510
просмотров: 65289
просмотров: 54847