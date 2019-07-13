Переплатил, присвоил и завысил

Как стало известно “Ъ”, бывший гендиректор АО «Научно-исследовательский институт физических измерений» (НИИФИ; входит в структуру РКС и «Роскосмоса») Андрей Николаев в третий раз в этом году предстанет перед судом. Господин Николаев, как выяснили в Следственном комитете России (СКР) и ФСБ, тратил бюджетные средства с небывалым для Пензы размахом. Официально зарабатывая около 700 тыс. руб. в месяц, он получил более 10 млн руб. переплаты в качестве отпускных и командировочных, еще 2,5 млн выписал на третьих лиц и присвоил, наконец, на 26 млн завысил заключенный НИИФИ с «Роскосмосом» контракт.

По данным “Ъ”, проблемы Андрея Николаева начались с письма, поступившего в «Роскосмос» из управления «П» службы экономической безопасности ФСБ. В нем говорилось о том, что руководитель НИИФИ, и так получающий высокую зарплату (450 тыс. руб. в месяц плюс 50-процентная надбавка за работу с секретными сведениями и 3% с чистой прибыли общества по итогам финансового года), необоснованно тратит крупные суммы на свои командировки и отпуска. Отправленная в Пензу комиссия «Роскосмоса» выяснила, что полученные господином Николаевым в 2016–2017 годах отпускные и командировочные выплаты были необоснованно завышены на 10 млн 871 тыс. руб. За это и другие нарушения господин Николаев был снят с должности. Новое руководство НИИФИ предложило Андрею Николаеву в добровольном порядке вернуть переплаченные средства, а получив отказ, обратилось в Первомайский райсуд, который взыскал с него всю эту сумму. Обжалуя решение в Пензенском облсуде, защитник господина Николаева отмечал, что бывший руководитель НИИФИ сам был удивлен повышенным выплатам, однако бухгалтерия, производившая расчеты, убедила его в их законности. Кроме того, отвечал адвокат, на предприятии неоднократно проводились проверки финансово-хозяйственной деятельности, в том числе бухгалтерского учета, в ходе которых никаких нарушений выявлено не было. Тем не менее в феврале этого года взыскание с господина Николаева было признано законным и обоснованным.

А уже в июне Андрей Николаев предстал перед Ленинским райсудом Пензы: региональное УФСБ обвинило его в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) средств предприятия. В ходе разбирательства было установлено, что зарплат, премий, командировочных и отпускных господину Николаеву все равно не хватало, поэтому он заключал фиктивные трудовые договоры с третьими лицами, выплаты по которым оставлял себе. Таким образом было похищено 2,5 млн руб., которые суд, приговорив господина Николаева к четырем годам заключения условно и штрафу в 300 тыс. руб., распорядился с него взыскать.

Наконец, вчера в тот же Ленинский райсуд поступило еще одно уголовное дело в отношении господина Николаева, который на этот раз обвиняется региональным СУ СКР в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). По версии следствия, в 2017 году господин Николаев при проведении открытого конкурса на заключение госконтракта на выполнение опытно-конструкторской работы решил получить в распоряжение возглавляемого им предприятия дополнительные денежные средства путем завышения цены контракта. В июне 2017 года НИИФИ одержал победу в этом конкурсе. В результате злоупотребления, совершенного господином Николаевым, предприятием были необоснованно освоены более 26 млн руб., что повлекло причинение материального ущерба госкорпорации «Роскосмос». Адвокат господина Николаева вчера для комментариев доступен не был. Ранее он отказывался обсуждать с “Ъ” проблемы своего клиента.

Николай Сергеев