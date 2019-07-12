«Мемориал» признал политзаключенным обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева

Правозащитный центр «Мемориал» признал политзаключенным арестованного по делу о госизмене физика Виктора Кудрявцева. «Преследование Виктора Кудрявцева стоит в одном ряду с другими "шпионскими" делами, которые являются следствием сознательной государственной политики и пропаганды, создающей в обществе атмосферу военного времени, сопровождающуюся поиском "пятой колонны" и "врагов государства"»,— говорится в заявлении «Мемориала».

Правозащитники обратили внимание на то, что ведомственная комиссия и комиссия по экспортному контролю выдали господину Кудрявцеву разрешение на отправку за рубеж отчетов по международному научному проекту Transhyberian, не найдя в них секретных данных о гиперзвуковых технологиях для ракет. «Следователь ФСБ этого не отрицает, но утверждает, что авторитет Кудрявцева не позволил членам "режимных" комиссий возражать ему и они были вынуждены подписать заключения. Мы считаем этот аргумент надуманным и неправдоподобным»,— сообщает пресс-служба центра.

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Виктор Кудрявцев работал в Центральнои научно-исследовательском институте машиностроения, где он занимался моделированием обтекания ракет-носителей космических кораблей и спутников воздушной средой в ходе старта и посадки. Его арестовали в июле 2018 года. По версии ФСБ, ученый передавал бельгийскому Фон Кармановскому институту гидродинамики секретную информацию о применении гиперзвуковых технологий в боевых ракетных комплексах «Авангард» и «Кинжал».

Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ” «Физику прописали лекарства из Европы».