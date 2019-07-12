МИД Греции заявил о намерении признать Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Новое правительство Греции решило признать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом страны, сообщает МИД Греции.

«Правительство Республики Греция в соответствии с единой позицией ЕС, которая от имени 28 стран-членов выражена в заявлении вице-президента Европейской комиссии Могерини, приняло решение признать главу Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом страны»,— говорится на сайте греческого МИДа.

В январе оппозиционер Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента. Его поддержали США, несколько стран Латинской Америки и большинство европейских стран. Россия, Китай, Турция и Куба считают легитимным действующего президента Николаса Мадуро.

Досрочные выборы в греческий парламент состоялись 7 июля. На них с 10-процентным перевесом партия «Новая демократия» Кириакоса Мицотакиса обошла правящую «Сиризу» бывшего премьера Алексиса Ципроса. Новым премьером страны стал Кириакос Мицотакис.

Как партия премьера готовилась к выборам, читайте в материале “Ъ”.